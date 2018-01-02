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Sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yaptı

Yozgat'ta 17 yıldır sahte diploma ile lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı belirlenen kişi, görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının sahte olduğu tespit edildi.
 
Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden alındı.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
 

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