"Sahte heyet raporu" operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Adıyaman’da ‘sahte heyet raporu’ düzenleyen çeteye yönelik operasyonda göz altına alınan 6 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde para karşılığında istenilen oranda heyet raporu çıkarttığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi
‘Sahte heyet raporu’ vaadiyle kişileri dolandırdığı tespit edilen 5’i bilgi işlem personeli, 1’i sivil vatandaş olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Y. ile İsmail Hakkı G. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar İ.S, İ.D, N.D ve İ.H.Y. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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