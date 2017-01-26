Sahte kimlikle yakalanan 3 kişi tutuklandı

KKTC’ye gönderilen 314 bin TL’lik piyango bileti postada kayboldu

Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC Piyangolar Birimi’ne gönderilen tam, yarım ve çeyreklerden oluşan 314 bin TL tutarındaki piyango biletinin sevkiyat sırasında postada kaybolduğu bildirildi.