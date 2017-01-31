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Sahte kimlikle yakalanan eski Danıştay üyesi tutuklandı

Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

  • AA
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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı alınan Arslanoğlu, sahte kimlikle yakalandığı İstanbul'dan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Arslanoğlu, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından sorgulanan Ertuğrul Arslanoğlu, tutuklandı.

Yaklaşık 6 aydır firari durumda bulunan Arslanoğlu'nun hakkındaki iddiaları reddettiği, İstanbul'da kaldığı evdeki aramada ise 1 dolar bulunduğu öğrenildi.

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