Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat

WhatsApp Plus ismini taşıyan bu sahte uygulama; WhatsApp etkinliğini gizleme ve diğer kişilerin aktivitelerine ulaşma gibi sözde özellikler sunuyor. Ancak uygulamayı indiren kullanıcılar direkt olarak Arapça web sitesine yönlendiriliyor.

Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kod isimli kötücül yazılım bu noktada devreye giriyor ve Android telefonunuza sızıyor.

Android/PUP.Riskware.Wtaspin.GB kötücül yazılım telefonunuza sızdıktan sonra; rehber, galeri, mesajlar ve tüm kişisel verilerinizi 3. kişilere gönderiyor. Play Store’da resmi olarak yayınlanmayan virüs dolu WhatsApp uygulaması sadece APK. olarak yüklenebiliyor. Peki, bu tip virüslü uygulamalardan nasıl korunacaksınız?

Google, Android’de güvenliği arttırmak adına geçtiğimiz yıllarda Google Play Protect adını verdiği sistemi devreye sokmuştu. Google Play Protect ile Play Store ve cihaza yüklü olan uygulamalar otomatik olarak virüs taramasından geçiriliyor.

(ShiftdeIete)