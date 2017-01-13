'Şaka mı yoksa aklınızı mı yitirdiniz?'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Twitter’dan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG’den oluşan yapının “PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden” açıklaması tepki çekti. Paylaşımında SDG’nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, “SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor” ifadelerine yer vererek PYD’nin ‘sözcülüğünü’ yaptı. Önceki günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de PYD’nin, “uzun vadede Suriye’deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini” savunmuştu.

BUNA KİMSE İNANMAZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter’da, CENTCOM’un açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, “Bu şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli” ifadesini kullandı.

İKİRCİKLİ TAVIR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise 9. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bazı NATO üyesi ülkelerin Türkiye için büyük tehdit oluşturan terör örgütlerine müsamahakar yaklaşımda bulunduğunu belirtti. Bunu eleştirmeye, onların bu tavırdan vazgeçmeleri için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade eden Işık, şöyle konuştu: İşine geldiği zaman bir örgütün ‘terör örgütü’, işine gelmediği zaman ‘Hayır, bu terör örgütü değildir’ diyen, bu çifte standartlı yaklaşımı kabul etmediğimizi en açık, net şekilde söylemeye devam edeceğiz.

DONALD TRUMP YANLIŞTAN DÖNMELİ

Türkiye’nin müttefiklerini ikna etmek için türlü çabayı, gayreti göstereceğine dikkati çeken Işık, şöyle konuştu: “ABD’de 20 Ocak’ta görev devralacak Sayın Trump ve yönetimi, bu noktada Türkiye’nin sesine kulak verir ve ABD bir yanlıştan daha fazla zaman kaybetmeden döner. Zararın neresinden dönülürse kardır. Bu anlayışla NATO ile ilişkilerimizi güçlü şekilde sürdürmeye, NATO’nun güçlü bir ülkesi olarak yolumuza devam etmekte kararlıyız.”

TERÖRE SiLAH DESTEĞİ

ABD, PYD/PKK’ya geçen yıl birçok kez askeri yardım ulaştırdı. Yardımlar, ABD’nin örgütün kontrolündeki Haseke’de kurduğu hava üslerine ve Kuzey Irak’taki Erbil kentinden karayoluyla teslim edildi. 2016’da ilk silah sevkiyatı 7 Nisan’da Rümeylan hava üssünde yapıldı. ABD helikopterleri, 13 ve 23 Aralık’ta Rümeylan üssüne kargolar indirdi. 27 Aralık’ta ise son dönemdeki en büyük sevkiyat yapıldı.

Suriye’de mutabakat muhtırası

TSK, Rusya ile Suriye’deki operasyonlarda uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için yapılan toplantıların sonucunda mutabakat muhtırası imzalandığını bildirdi. Muhtırayla, teröristlere yönelik taarruzlarda Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için işbirliğine ilişkin mekanizmalar belirlenecek.

PKK’YA CESARET VERDiLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post’ta yayımlanan makalesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin çok gerilimli bir dönemden geçtiğini ifade etti. Türk halkının, tasarlamadığı yoğun iç ve dış baskılarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’den, başından sonuna kadar, stratejik müttefikimiz ile YPG/PYD arasında ahlaki açıdan iflas etmiş işbirliğine katlanması beklendi. PKK, terörist eylemlerine devam etmesi için durmadan yüreklendirilirken, Türk halkı haklı olarak bazı zor sorulara yanıt arıyor” değerlendirmesinde bulundu.