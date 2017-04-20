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Sakarya Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı

Sakarya'da Emniyet Müdür Yardımcısı E.T. hakkında süren idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde Terör ve Asayiş Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan E.T. bir süredir hakkında süren idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Görevinden el çektirilen E.T., bir süre önce Urfa Emniyet Müdürlüğü'nden Sakarya'ya atanmıştı.

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