Sakarya merkezli 'Çiftlik Bank' soruşturması: 2 tutuklama
İstanbul ve Bursa'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şirketin yönetim kurulu üyesi ile firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı.
- AA
Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Bursa'da yakalanarak Sakarya'ya getirilen şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi H.A. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Bursa'da şirketin yönetim kurulu üyesi olan S.Y. ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi H.A. yakalandı.
Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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