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Sakarya OSB’de bir fabrikada yangın çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) içinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesindeki OSB içinde bulunan PVC, kauçuk ve konveyör kayışı üreten bir fabrikanın kimyasal deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Fabrikada bulunan güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Fabrika yangınına Merkez, Hendek, Akyazı ve Dörtyol grup amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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