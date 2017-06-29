Sakarya TEM'de zincirleme kaza meydana geldi
Sakarya'da, TEM'in Alancuma Mevkii İstanbul yönünde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM Otoyolu Alancuma geçişinde Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon önünde seyreden otomobillere çarptı. Kamyonun çarptığı otomobillerin de çevredeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil büyük hasar aldı.
ARAÇLARIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
Bazı yaralılar araçların içinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneler kaldırıldı.Yaralılar arasında 1 aylık bir bebek de var...
YARALI İSİMLERİ
Nurettin Ö. (57), Emir G. (29) ve Eray A. (34) Toyota İlkyardım Hastanesine; Fatma Ç. (42), Mehmet K. (34), Kübra K. (35), Ela K. (1 aylık) ve Mehmet Y. (32) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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