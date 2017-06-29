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Sakarya TEM'de zincirleme kaza meydana geldi

Sakarya'da, TEM'in Alancuma Mevkii İstanbul yönünde 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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TEM Otoyolu Alancuma geçişinde Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon önünde seyreden otomobillere çarptı. Kamyonun çarptığı otomobillerin de çevredeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil büyük hasar aldı. 
 
ARAÇLARIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
 
Bazı yaralılar araçların içinde sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneler kaldırıldı.Yaralılar arasında 1 aylık bir bebek de var... 
 
YARALI İSİMLERİ
 
Nurettin Ö. (57), Emir G. (29) ve Eray A. (34) Toyota İlkyardım Hastanesine; Fatma Ç. (42), Mehmet K. (34), Kübra K. (35), Ela K. (1 aylık) ve  Mehmet Y. (32) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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