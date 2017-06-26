Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D'nin, çıkarıldığı Akyazı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren hakimlik, K.D'nin yakalanmasına karar verdi. Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen K.D, tutuklandı.

Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran'da serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) da suya girmişti. Olayda Yıldırım, Ünlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.