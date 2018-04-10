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Sakarya’da araç hurdalığında çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan hurda araç deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi Ziraai Aletler Sanayi sitesi içinde bulunan hurda araç deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün hurda araçları sardı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında araçlar hasar görürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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