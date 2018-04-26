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Sakarya'da arkadaşlarına kızıp aracını nehre attı

Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarına kızan bir genç, aracını nehre attı. Ekipler nehirde uzun süre arama yaptı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla tartışan Suriye uyruklu genç, o andaki kızgınlıkla aracını Sakarya Nehrine attı. Nehre düşen aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra olay yerine AFAD, sağlık ve Kocaeli ilinden Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde tedbir amaçlı arama yaptığı öğrenildi.

  

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