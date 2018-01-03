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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

  • DHA
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-31 Aralık tarihleri arasında DEAŞ'a yönelik birçok operasyon düzenledi. Polis, örgütle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 12 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

 

 

 

 

 

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