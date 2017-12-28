Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı Sakarya'nın Erenler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi, düzenlenen operasyonla 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı.