Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi, düzenlenen operasyonla 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, operasyon düzenledi. Örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirtilen 3 şüphelinin Erenler Hacıoğlu Mahallesi'ndeki 5024. Sokak'ta bulunan evine baskın düzenlendi. Baskında, bakkal işleten Abubakr Khamıs Muhsın Muhsın, günlük işçi Haıtham Alı Mohammed Mohammed ve hayvan besiciliği yapan Muhammed Omar Naif yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, dijital birçok materyal ile birlikte 138 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler, emniyete götürülürken, ele geçirilen parayı 3 kişinin, ne için kullanacağı konusunda araştırma başlatıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

Vahşi ormanda böyle hayatta kaldı

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA