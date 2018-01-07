Sakarya’da eski kız arkadaşını kar maskesi takarak gasp eden şüpheli yakalandı
Sakarya’da kar maskesi takarak eski kız arkadaşını gasp eden bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
- İHA
Olay, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahkemelik olduğu eski kız arkadaşının çantasını yüzene kar maskesi takarak gasp eden M.A.V. isimli şüpheli, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.
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