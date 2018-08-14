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Sakarya'da fabrikada çıkan yangın 3 saat sonra söndürülebildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yapı malzemesi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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