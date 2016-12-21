Sakarya'da FETÖ operasyonu! 2 hakim ve bir savcı gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince dün görevden uzaklaştırılan 2 hakim ve bir savcının Sakarya'daki adreslerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hendek Adliyesinde görevli hakim S.K. ve savcı Y.E.Ö. ile Geyve Adliyesinde çalışan hakim H.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki odalarında yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.