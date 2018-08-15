Sakarya'da FETÖ'den aranan çift yakalandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aranan çift gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir yıldır aranan Dilek U. (28) ile eşi Yaşar U'nun (32) yakalanması için Pamukova'da jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çift, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan Dilek ve Yaşar U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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