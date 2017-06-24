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Sakarya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Arifiye ilçe merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, bir süre sonra taraflar kalabalık gruplarla geri döndü.

Yaklaşık 40 kişinin karıştığı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan Berat Can Sulak (22), Serdar Ö. (22), Sefa A. (29) ve Hasan K. (19) ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sulak, Toyota Acil Yardım Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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