Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta  Adem K. idaresindeki 34 CIV 24 plakalı otomobil ile E.Ç. idaresindeki 34 EJE 56 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araç da savruldu. Kazada sürücü Adem K. ile aynı araçta bulunan Mehtap K. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinirlenen patron şirket araçlarını forkliftle yola fırlattı

Sinirlenen patron şirket araçlarını forkliftle yola fırlattı

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

O anlar böyle kaydedildi

O anlar böyle kaydedildi

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA