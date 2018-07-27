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Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Osman Özünlü idaresindeki 11 RB 782 plakalı otomobil, D-650 karayolu Mekece Mahallesi mevkisindeki kavşakta Hasan Aydın'ın kullandığı 54 RB 057 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Özünlü ve Aydın ile araçlarda bulunan Ahmet Erol Demir ve Ramazan Uysal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Demir ve Uysal, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası Pamukova-Bilecik karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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