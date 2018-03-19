Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sakarya’da kamyon şarampole yuvarlandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ağır yaralandı.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Kaynarca ilçesi duble yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan 54 PE 854 plakalı kamyon şoförü Z.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan bariyerleri yıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Z.Ş., Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik yeni hedefi açıkladı

Mehmetçik yeni hedefi açıkladı

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA