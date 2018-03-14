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Sakarya'da komşusunu yanarak öldü sandı, gözyaşlarına boğuldu

Sakarya'da prefabrike evde çıkan yangında konuşma engelli komşusunun yanarak öldüğünü sanan kadın olay yerinde gözyaşı döktü.

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan kadın, prefabrike evde çıkan yangında konuşma engelli komşusununöldüğünü sanınca gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan konuşma engelli Canan Akgün'e ait prefabrike evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşusu Ayşe Tiryaki, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Akgün'ün evde olabileceği ihtimali üzerine telaşlanan ve gözyaşı döken Tiryaki, sinir krizi geçirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, Akgün'ün olay yerine gelmesiyle rahatladı.  

 

 

 

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, prefabrike ev kullanılamaz hale geldi. Tiryaki ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekipler, sobadan sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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