Sakarya'da OSB'de fabrika yangını
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İHA
Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sanayi bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sardı. Dumanların kilometrelerce öteden göründüğü yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışıyor.
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