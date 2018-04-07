Sakarya’da özel halk otobüsü üst geçidin ayağına çarptı: 16 yaralı

Kaza, D-650 karayolu Pamukova ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alifuatpaşa’dan Adapazarı istikametine gelen özel halk otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucunda otobüs kullanılmaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza sonrasında yaralanan 16 kişiye ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.