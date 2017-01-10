Sakarya'da PKK operasyonu yapıldı

Kamu çalışanlarına 2 bin 800 lira!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilecek. Böylece Mehmetçik'in gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelere sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlar değil; ihtiyaca göre diğer tüm kamu kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri de gidecek.