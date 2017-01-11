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Sakarya'da PKK'lılar böyle yakalandı!

Sakarya'da, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı 8 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 8 kişinin sosyal medyaki paylaşımları ile bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe Başkanı Hakkı Sonsuz, Mervan Opal, Muhammed Nurullah Aslan, Mehmet Salih Çoban, Zafer Kotay, Muhsin Gümüştekin ve Kemal Karabulut'u gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel döküman ve dijital veriler ele geçirildi. 8 kişinin yakalandığı operasyon polis kamerasına yansırken, şüphelilerin gözaltına alınması ve arama yapılması kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
 

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