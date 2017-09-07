Sakarya’da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Gazi Süleymanpaşa Camii karşısında bulunan çay ocağından bırakılan valizi gören işletmeci hemen polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çay ocağı civarında güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar valizin sahibinin camide namaz kıldığını söyledi. Emniyet ekipleri valizin sahibi gelene kadar emniyet şeridinden içeri kimseyi almadı. Namaz sonrası olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen vatandaş valizini polislerden teslim aldı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik şeridini sökerek olay yerinden ayrıldı.