Sakarya'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karasu ile Adapazarı arasındaki yolun Karasu kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 B 3937 plakalı TIR, kavşağa giren Ümmet Keskin idaresindeki 54 EE 779 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Ümmet Keskin, otomobilde bulunan Hüseyin Keskin, Yasemin Keskin ve Murat Kaya yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi ve Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hüseyin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.