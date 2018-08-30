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Sakarya'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Farklı tarihlerde A.G, Y.S, İ.B, D.A.T, Ö.T, M.B'ye bin 458 uyuşturucu hap ve 138,29 gram esrar sattığı tespit edilen Y.C. yakalandı.

Y.C'nin ikametinde yapılan aramada 9,45 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. tutuklandı.

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