Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçede bir eve operasyon düzenlendi.
A.U.'ya (40) ait ikamette, evin salon bölümünde çeşitli elektrikli aletlerle iklimlendirme ortamı sağlayıp, sera düzeni oluşturularak, hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Aramada, saksılarda yetiştirilmiş 91 kök hint keneviri, 150 hint keneviri tohumu, 7 gram içime hazırlanmış esrar maddesi ele geçirildi.
Ayrıca, ev içinde oluşturulan seraya ait çeşitli ısı ve ışık amaçlı kullanılan lambalar ve hava temizleyici filtrelere de el konuldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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