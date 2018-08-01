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Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda, 946,16 gram toz esrar ile 57,14 gram esrar maddesi ele geçirildi.

  • İHA
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu neticesinde, E.B. (29) isimli şahsın ikametinde satışa hazır 120 fişek halinde 184,64 gram toz esrar ve 2 poşet halinde 754,39 gram toz esrar olmak üzere toplamda 939,03 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 410 TL’ye ise el konuldu. H.A. (18) yabancı uyruklu şahısın ikametinde yapılan aramalarda ise; 4 fişek halinde 7,13 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 340 TL paraya da el konuldu. Şahıslar aynı gün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, geçmiş tarihlerde A.Ç., U.Ö., H.A., A.H. isimli şahıslara toplamda 27,8 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen H.D. (45) isimli şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalandı. Şahsın üzerinden 29,34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen H.D. isimli şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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