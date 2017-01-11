Sakarya’daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Sakarya’da Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si tutuklandı.
- İHA
Sakarya’da Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla emekli Yarbay H.B., emekli Emniyet Amiri H.Y. ve ByLock kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şahıstan emekli Yarbay H.B., ve ByLock kullandığı tespit edilen mühendis C.V.Y., tutuklanırken, emekli Emniyet Amiri H.Y. adli kontrol ve yurt dışı çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.
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