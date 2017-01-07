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Sakarya'dan Haleplilere 5 yardım TIR'ı

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Taraklı Diyanet Vakfı ve Taraklılara Hizmet Derneğince (TA-Hİ-DER) toplanan unların yüklendiği 5 TIR Haleplilere gönderildi.

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Taraklı Kültürevi önünde düzenlenen törende konuşan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, Suriye'de insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

Bu soykırıma seyirci kalmamaya ve en azından insani ihtiyaçların karşılanması için ellerinden geleni Sakarya halkı olarak yapmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "Bundan sonra da yapacağız. Temennimiz ve dileğimiz odur ki, dünyadaki bütün savaşlar en kısa sürede sonlansın. Bugün acil ihtiyaç olan unları 5 tırla insani yardım için Haleplilere ulaştırılmak üzere Kilis'e dualarla yola çıkaracağız." diye konuştu.

Taraklı Müftüsü Faruk Güneş de savaşın 2011 yılından beri sürdüğünü ifade ederek, "Milyonlarca insanı katlettiler, milyonlarcasını da kendi vatanlarından göçe zorladılar. Burada çok büyük bir katliam var. Bu katliama duyarsız kalmamız mümkün değildi." dedi.

Daha sonra unların yüklendiği 5 TIR, dualar eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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