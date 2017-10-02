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Sakız Adası'na gitmek isteyenlere internet engeli

Çeşme'den Sakız Adası'na gitmek isteyen tatilciler gümrük kapısındaki bilgisayarların bozulması nedeniyle uzun süre beklediler.

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İzmir Çeşme'den bu sabah feribotla Yunanistan'ın Sakız Adası'na günübirlik tura katılmak isteyen tatilciler, gümrük kapısında kötü bir sürprizle karşılaştı.

İNTERNET SIKINTISI NEDENİYLE KUYRUK OLUŞTU

Saat 09.00'daki sefer için sabah erken saatlerde Çeşme Gümrüğü'ne gelen tatilciler, pasaport kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Polisin pasaport kontrolü noktasında, bilgisayarlardaki internet bağlantısı nedeniyle yaşandığı belirtilen sorun, gümrükte kuyruk oluşmasına neden oldu.

4,5 SAAT SONRA SORUN ÇÖZÜLDÜ

100 kadar tatilci, güneş altında uzun süre bekledi. Tatilcilerden büyük bölümü beklemekten sıkılıp, Sakız Adası'na gitmekten vazgeçti. Tur şirketi, mağdur olan tatilcilere bilet paralarını iade etti. Kimi tatilciler ise biletlerini başka bir tarihle değiştirmeyi tercih etti. Bilgisayarlardaki sorun İzmir'den gelen bir ekip tarafından 4.5 saatlik çaba sonucunda giderildi.

35 KİŞİ SAKIZ'A GİDEBİLDİ

Ancak, bu süre içinde tatilcilerden büyük bölümü gümrük kapısından ayrıldığı için işlemlerini yaptıran sadece 35 yolcu Sakız Adası'na gidebildi. Saat 09.00'da hareket etmesi gereken feribotun, pasaport kontrolündeki sorun nedeniyle saat 14.30'da hareket edebildiği bildirildi.

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