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Saldırı hazırlığında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

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