Saldırı hazırlığında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.