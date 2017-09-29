Saldırı hazırlığında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda saldırı hazırlığında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı bildirildi.
Çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
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