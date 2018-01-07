Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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