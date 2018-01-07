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Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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