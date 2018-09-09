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Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
 
Harekat neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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