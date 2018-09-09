Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.