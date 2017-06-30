Gaziantep'te saldırı hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı teröristler tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve örgüte finans sağlayanlara yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenlendi.

Teröristlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerler ve güvenlik güçlerine yönelik, büyük şehirler başta olmak üzere ülke genelinde sansasyonel eylem hazırlığı yaptıklarına ilişkin bilgi kapsamında eylem için gerekli patlayıcıların terör örgütü PYD/YPG tarafından illegal yollardan Türkiye'ye getirildiği ve eylemi gerçekleştirecek örgüte ulaştırılacağı yönünde istihbarat alındı.

Bunun üzerine Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2'si Suriye uyruklu 8 zanlı yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen boş çantalarda patlayıcı ve mühimmat taşındığı tespit edildi.

Zanlıların sorgulanması ve yer gösterme neticesi yapılan aramalarda arazide toprağa gömülü tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık 70 kilogramı TNT olmak üzere 146 kilogram patlayıcı bulundu.

Operasyonda ayrıca, 17 bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemeleri, patlayıcı düzeneğinin nasıl hazırlanacağını anlatan örgütsel imzalı 4 doküman, bir tabanca, bu silaha ait 3 şarjör ile 89 fişek, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait çok sayıda fotoğraf ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin dolar, bin 60 sterlin, 4 bin 655 avro ve 72 bin 900 lira ele geçirildi. Ele geçirilenlerin Türk lirası cinsinden toplam değerinin 4 milyon 862 bin lira olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.