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Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

Edremit ilçesinde bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 2 terörist, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

  • VAN (AA)
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Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerinin "Teslim olun." çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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