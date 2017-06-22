TSK: Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 terörist silahlı İHA atışı ile etkisiz hale getirildi

TSK, 21 Haziran 2017 tarihinde Irak’ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale Dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK açıklamasında, icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildiğine vurgu yapılarak, operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi.