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TSK: Zap bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 terörist silahlı İHA atışı ile etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde olan 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (İHA) atışı ile etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

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TSK, 21 Haziran 2017 tarihinde Irak’ın kuzeyi/Zap bölgesinde, Hale Dağı kuzeydoğusunda, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı İHA atışı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 
TSK açıklamasında, icra edilen kararlı operasyonlar neticesinde gece-gündüz, yaz-kış demeden bölücü terör örgütü mensuplarına son dönemde önemli kayıplar verdirildiğine vurgu yapılarak, operasyonlara en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi. 
 

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