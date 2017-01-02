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Saldırıda yaralanan ABD'li yazılımcı ülkesine döndü

Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralanan ABD'li helikopter yazılımcısı William Raack ülkesine döndü. Raack, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve ilk fırsatta geri geleceğini söyledi.

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Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralanan ABD'li helikopter yazılımcısı William Raack, ülkesine döndü. İngiltere aktarmalı olarak Amerika'ya giden Raack, Atatürk Havalimanı'na sedye ile getirildi. Burada tekerlekli sandalyeye alınarak uçağa götürülen Raack, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
 
Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve ilk fırsatta yeniden geleceğini söyleyen Raack, "Çok güzel bir ülke, bunun yaşandığı için çok üzgünüm. Benim için Amerika'da kalkıp ve kahvaltı etmiş gibiyim, değişen hiçbir şey yok. Herkes için en iyisini diliyorum. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. O gün 9 kişiydik ve 7 tanemiz vuruldu" ifadelerinin kullandı.
 
İnsanların kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Raack, "Yeniden gelmek isterim. Çok güzel bir ülke, çok iyi insanlar var, yaşananlar için çok üzgünüm.
 
İnsanlar hep yanımdaydı. Oteldeki görevliler benimle çok ilgilendiler. Beni sürekli taşıdılar. Teşekkür ediyorum" dedi.
 

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