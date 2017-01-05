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İzmir'deki saldırıda yaralananların isimleri belli oldu

İzmir’de bir polis ve bir memurun şehit olduğu terör saldırısında yaralananların isimleri belli oldu.

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 İzmir Adliyesi mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısında polis Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can şehit oldu. Yaralıların ise isimleri belli oldu.  Hain saldırıda yaralı olanların isimleri ise şöyle: 

 “Polis memurları Mehmet Ali Gökçe ve Oğuzhan Batuhan Atik, avukat Bülent Karagöz, avukat Cansu Güler, avukat Gökhan Mertol, avukat Feride Karamıkoğlu ve vatandaşlar Nadire Ayçiçek, Sibel Avcı ile Ersoy Kaya.”

 Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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