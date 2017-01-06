Saldırının sorumluları bulundu

Washington Post ve CNN'in Amerikan yetkililerine dayandırdığı habere göre Amerikan İç İstihbarat'ı hackerlar tarafından ele geçirilen Demokrat Partili yetkililerin yazışmalarının WikiLeaks'e kimler tarafından verildiği hakkında önemli verilere ulaştı.

Rus hackerların içerden yardım aldığının da böylece kanıtlandığını ileri süren yetkililer konuyla ilgili olarak 20 Ocak'ta görevi yeni başkan Donald Trump'a bırakacak olan Obama'ya da bilgi verildiğini belirtirken, kişi veya kişilerin kim olduğu hakkında bilgi paylaşımı yapılmadı.