Saldırının sorumluları bulundu
Amerikan Başkan'ı Obama'nın sık sık dile getirdiği başkanlık seçimlerinde manipülasyon ve Rus hackerların bunda parmağı olduğu iddiaları yeni bir boyut kazanmaya başlıyor. ABD İç İstihbaratı hackerlara 'içerden' yardım edenlerin bulunduğunu iddia etti.
Washington Post ve CNN'in Amerikan yetkililerine dayandırdığı habere göre Amerikan İç İstihbarat'ı hackerlar tarafından ele geçirilen Demokrat Partili yetkililerin yazışmalarının WikiLeaks'e kimler tarafından verildiği hakkında önemli verilere ulaştı.
Rus hackerların içerden yardım aldığının da böylece kanıtlandığını ileri süren yetkililer konuyla ilgili olarak 20 Ocak'ta görevi yeni başkan Donald Trump'a bırakacak olan Obama'ya da bilgi verildiğini belirtirken, kişi veya kişilerin kim olduğu hakkında bilgi paylaşımı yapılmadı.
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