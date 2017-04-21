Saldırıya uğrayan korucu hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, dün gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksicilik de yapan evli ve 2 çocuk babası güvenlik korucusu Ramazan Ulaş, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ulaş’ın kullandığı araç, bir direği çarparak durabilirken, Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ulaş’ın cesedi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ulaş’ın Kortaş köyünde görevli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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