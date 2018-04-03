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Samanyolu'nun yaş haritası çıkarıldı

Samanyolu'nun merkezinin ilk kez geniş ölçekli yaş haritası çıkarıldı.

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Science Daily'nin haberine göre, Avrupa Güney Gözlemevinde görevli astronomlar tarafından yürütülen uluslararası çalışma, galaksinin merkezindeki karmaşık yapıyı oluşturan yıldız oluşumunun yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğünü gösterdi.
 
Çalışmanın sonuçlarının Liverpool'da düzenlenecek Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimi Haftasından sunulacağı belirtildi.
 
Ekibin, Samanyolu'nun yaş haritasını çıkarmak için yıldızların kimyası hakkındaki tayfsal bilgi, parlaklık ve renk üzerinde inceleme yaptığı kaydedildi.
 
En genç yıldızlar en az 7 milyar yıl yaşında
Araştırmacı Marina Rejkuba, bulgularının, Samanyolu'nun merkezindeki şişkinlik konusunda daha önce edinilen bilgiyle örtüşmediğini belirterek, bu karmaşık yapıyı oluşturan yıldız oluşumunun yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğünü söyledi.
 
Rejkuba, görüntüledikleri en genç yıldızların da en az 7 milyar yıl yaşında olduğunu kaydetti.
 
Samanyolu, merkezinde yıldızların toplam kütlesinin dörtte birini içeren bombe bulunan spiral bir galaksi.

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