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Şam’dan tahliye edilen ilk kafile Halep’e ulaştı

Suriye'de rejim güçleri ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucunda başkent Şam kırsalından tahliyesi gerçekleştirilen ilk kafile Halep’e ulaştı. Suriyeli mülteciler Türkiye’nin bölge halkına yaptığı yardımlar için teşekkür etti.

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Suriye'de rejim güçleri ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucunda dün, başkent Şam kırsalından bin 500 kişi, Halep’e doğru tahliye edilmeye başlanmıştı Bugün ise tahliyesi gerçekleştirilen bin 500 kişilik grubun ilk kafilesi Halep kırsalındaki Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolü altındaki Halep kırsalına ulaştı. Halep kırsalına ulaşan Suriyeli mülteciler Türkiye’nin bölge halkına yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Mültecilerden biri ise “Bin 500 kişiden daha fazla insan, şehirlerinden çıkmak zorunda kaldı. Şimdi, başta sağlık yardımı olmak üzere pek çok konuda yardıma ihtiyacımız var. Neyse ki şimdilik iyiyiz Türkiye’ye de yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

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