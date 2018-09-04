Şam’dan terör örgütü PYD’ye: Desteğiniz karşılıksız kalmaz

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG ile kendi halkını katleden Esad Rejimi’nin kirli ittifakı karşılıklı adımlarla sürüyor. Şam Rejimi’nin Suriye’yi daha büyük felaketlere sürükleyecek olası İdlib saldırısına destek vermeye hazır olduğunu açıklayan terör örgütü PYD’ye, Esed’in Dışişleri Bakanı Velid Muallim’den cevap geldi. İç savaş öncesi vatandaşlık hakkı dahi vermediği Suriyeli Kürtlere güzellemelerde bulunan Muallim, Rus medyasına yaptığı açıklamada PYD ile diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi.

KÜRT KARDEŞLERİMİZ

Suriye’yi parçalamayı hedefleyen PYD/YPG’den “Kürt kardeşlerimiz” diye söz eden Muallim, “Kürt kardeşlerimize Suriye’nin bir parçası olduklarını söylüyoruz. Bu kapsamda Kürt gruplarla diyaloğa açığız. Kültürel ve tarihsel birtakım talepleri dikkate almaya hazırız. Önceliğimiz diyaloğu başlatıp ortak bir anlayışa ulaşmaktır” dedi. İdlib’e yönelik operasyon hazırlığının devam ettiğini de vurgulayan Muallim, olası operasyonun İdlib’deki 3.5 milyon sivile yönelik tehditlerine ise değinmedi.

Jeffrey bugün Ankara’da

Ortadoğu turuna çıkan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Ankara’da olacak. Jeffrey, İsrail ve Ürdün’ün ardından ziyaret edeceği Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Jeffrey’nin İdlib’e bir saldırının sivillerin hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekeceğini açıklamıştı.

Saatli bomba patlamasın diye Türkiye’yle çalışıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib’de bir katliamın yaşanmaması için Fransa’nın Astana grubuyla çalıştığını belirterek, “Bu saatli bombanın patlamaması için uluslararası toplumun ve harekete geçebilecek herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Rusya ve Türkiye’nin itibarını her şekilde etkileyecek insani trajediden kaçınmak gerekir. Rusya ve Türkiye ile bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tolerans gösterilmeyecek

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla cuma günü Tahran’da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesi öncesinde diplomatik hareketlilik de arttı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, İdlib’de duruma sonsuza kadar tolerans gösterilemeyeceğini söylerken, “Türk dostlarımızla çalışarak sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi. (Akşam)