Şamil Tayyar'dan TEOG'a karşı çıkanlara tepki
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TEOG sınavının kaldırılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.
- İHA
Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TEOG sınavına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Tayyar, yaptığı paylaşımında, "Reis TEOG'un kaldırılacağını açıkladı. Bugüne kadar TEOG kalksın diyenler şimdi kaldırılmasına karşı. Allah TEOG'nuzu versin" ifadelerini kullandı.
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