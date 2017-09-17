Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şamil Tayyar'dan TEOG'a karşı çıkanlara tepki

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TEOG sınavının kaldırılmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TEOG sınavına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Tayyar, yaptığı paylaşımında, "Reis TEOG'un kaldırılacağını açıkladı. Bugüne kadar TEOG kalksın diyenler şimdi kaldırılmasına karşı. Allah TEOG'nuzu versin" ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEOG'un kaldırılması konusunda bir mani yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEOG'un kaldırılması konusunda bir mani yok

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA