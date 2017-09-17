Şamil Tayyar'dan TEOG'a karşı çıkanlara tepki

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TEOG sınavına karşı çıkanlara tepki gösterdi. Tayyar, yaptığı paylaşımında, "Reis TEOG'un kaldırılacağını açıkladı. Bugüne kadar TEOG kalksın diyenler şimdi kaldırılmasına karşı. Allah TEOG'nuzu versin" ifadelerini kullandı.